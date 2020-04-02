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Лента новостей / В регионе

В Курске пьяный подросток избил полицейского

Теперь 17-летний парень попал под уголовное дело

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В Курске семнадцатилетний парень попал под уголовное дело, набросившись с кулаками на полицейского. 27 марта подросток вместе с тремя своими знакомыми находился в парке имени Дзержинского. Несмотря на то, что дело происходило днём, ребята по внешним признакам были пьяными. К ним подошли двое полицейских. 

Тогда юный курянин, не желая быть привлечённым к административной ответственности, сначала дважды ударил участкового кулаком в плечо, а после оторвал шеврон, пришитый к рукаву форменной куртки полицейского.

Теперь обстоятельства случившегося выясняют следователи.
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