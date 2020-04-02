В Курске пьяный подросток избил полицейского

Теперь 17-летний парень попал под уголовное дело

В Курске семнадцатилетний парень попал под уголовное дело, набросившись с кулаками на полицейского. 27 марта подросток вместе с тремя своими знакомыми находился в парке имени Дзержинского. Несмотря на то, что дело происходило днём, ребята по внешним признакам были пьяными. К ним подошли двое полицейских.





Тогда юный курянин, не желая быть привлечённым к административной ответственности, сначала дважды ударил участкового кулаком в плечо, а после оторвал шеврон, пришитый к рукаву форменной куртки полицейского.





Теперь обстоятельства случившегося выясняют следователи.