Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Курской области не выявлено

Карантин по коронавирусу снят с 313 курян. По последним данным местного оперштаба, под медицинским наблюдением находятся 495 человек. Новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Курской области не зарегистрировано.





В инфекционной больнице имени Семашко на изоляции находится 51 пациент с ОРВИ и 3 человека, у которых лабораторно подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией. Состояние пациентов удовлетворительное.

По словам заместителя губернатора Ирины Хмелевской, регион готов к борьбе с коронавирусом. Из федерального бюджета в областную казну поступили 253 млн рублей на средства индивидуальной защиты и установку медоборудования в больницах для пациентов с COVID-19 в случае пиковой нагрузки. Медики уже получили 4200 одноразовых костюмов. Создается шестимесячный запас лекарств.



