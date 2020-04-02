Курская область. Завтра начнется контроль всех въезжающих и выезжающих автомобилей из Курчатова и Железногорска

Пропускной режим в Курске введут в зависимости от развития эпидобстановки

Важное заявление сделал сегодня Роман Старовойт на заседании курского оперативного штаба. Уже завтра начнется контроль всех въезжающих и выезжающих автомобилей из Курчатова и Железногорска. Эти меры связаны с тем, что там находятся стратегические объекты – атомная электростанция и Михайловский ГОК. Ограничения затронут тех, кто не зарегистрирован в этих городах. Для сотрудников предприятий проживающих, в других населенных пунктах пропуска обеспечат работодатели.





Также глава региона сообщил об отмене в этом году Коренской ярмарки из-за сложной эпидемиологической ситуации.





Что касается пропускного режима в Курске, его введут в зависимости от развития эпидобстановки в регионе и решений руководства страны.