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Лента новостей / В регионе

Курская область. Завтра начнется контроль всех въезжающих и выезжающих автомобилей из Курчатова и Железногорска

Пропускной режим в Курске введут в зависимости от развития эпидобстановки

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Важное заявление сделал сегодня Роман Старовойт на заседании курского оперативного штаба. Уже завтра начнется контроль всех въезжающих и выезжающих автомобилей из Курчатова и Железногорска. Эти меры связаны с тем, что там находятся стратегические объекты – атомная электростанция и Михайловский ГОК. Ограничения затронут тех, кто не зарегистрирован в этих городах. Для сотрудников предприятий проживающих, в других населенных пунктах пропуска обеспечат работодатели. 

Также глава региона сообщил об отмене в этом году Коренской ярмарки из-за сложной эпидемиологической ситуации. 

Что касается пропускного режима в Курске, его введут в зависимости от развития эпидобстановки в регионе и решений руководства страны.
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