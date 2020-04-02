Врачи рассказали о работе закрытой на карантин Эжвинской больницы

ВКонтакте».Врачи рассказали, как на сегодняшний день функционирует закрытая на карантин Эжвинская больница из-за коронавиурсной инфекции. Этот пост для жителей Коми обнародован в социальной сети «
В условиях стационара лечатся 263 человека. Палаты с больными расположены в разных корпусах и отделениях. Разделение осуществляется в зависимости от результата анализа на коронавирус. Отмечается, что ПЦР-тестирование прошли все пациенты и сотрудники Эжвинской больницы.
Те, у кого подтвердилось наличие COVID-19, находятся в розовом корпусе. Если состояние пациента ухудшается, то его перевозят в инфекционную больницу Коми. При транспортировке заболевшего медики обязаны соблюсти специальный протокол. Персоналу, работающему в изоляторе, нельзя идти домой, но для таких сотрудников организованы специальные места для отдыха. На санитарном пропуске, который расположен на первом этаже здания, принимаются передачи от родных. Предварительно нужно указать фамилию заболевшего и отделение, где он находится.
Во вторую группу входят работники и пациенты, у кого не подтвердился коронавирус. В основном речь идет о людях, находящихся в отделении гинекологии. Чтобы предупредить распространение COVID-19, через две недели, когда закончится карантин, их выпишут домой. После отработанной смены к родственникам спустя это время смогут вернуться и врачи, пишет actualnews.org.
В Эжвинской больнице предоставляется горячее питание. Все порции пациентам выдаются в одноразовой посуде. Дополнительные продукты заболевшие и медицинский персонал получают от родных. Если количество зараженных начнет расти и ситуация внутри учреждения изменится, то руководство обратится за помощью, хоть и предприняты беспрецедентные меры, а очаг заражения локализирован. От людей, находящихся вне больницы, сейчас требуется соблюдать карантин и без лишней потребности не выходить на улицу. Отмечается, что именно эти меры помогли Китаю справиться с коронавирусом, следовательно, они являются эффектными.
Врачи рассказали о работе закрытой на карантин Эжвинской больницы
Во вторую группу входят работники и пациенты, у кого не подтвердился коронавирус.