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Лента новостей / В регионе

Путин объявил весь апрель нерабочим с сохранением зарплаты

Пик эпидемии в мире ещё не пройден, в том числе и в нашей стране

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Президент объявил весь апрель нерабочим месяцем с сохранением зарплаты. То есть до 30 апреля включительно. Также Владимир Путин разрешил главам регионов по своему усмотрению прекращать работу любых предприятий, не связанных с жизнеобеспечением. При этом глава государства отметил, что в зависимости от того, как будет развиваться эпидемическая обстановка, эти выходные могут сократить. 

Эта нерабочая неделя, по словам президента, позволила выиграть время для наращивания ресурсов здравоохранения. Однако пик эпидемии в мире, подчеркнул Путин, ещё не пройден, в том числе и в нашей стране.
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