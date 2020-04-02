Путин объявил весь апрель нерабочим с сохранением зарплаты

Пик эпидемии в мире ещё не пройден, в том числе и в нашей стране

Президент объявил весь апрель нерабочим месяцем с сохранением зарплаты. То есть до 30 апреля включительно. Также Владимир Путин разрешил главам регионов по своему усмотрению прекращать работу любых предприятий, не связанных с жизнеобеспечением. При этом глава государства отметил, что в зависимости от того, как будет развиваться эпидемическая обстановка, эти выходные могут сократить.





Эта нерабочая неделя, по словам президента, позволила выиграть время для наращивания ресурсов здравоохранения. Однако пик эпидемии в мире, подчеркнул Путин, ещё не пройден, в том числе и в нашей стране.