Существенная часть его мероприятий направлена на поддержку малого и среднего бизнеса

В связи с ситуацией с коронавирусом в Курской области разрабатывают план антикризисных мер по поддержке экономики. Существенная часть его мероприятий направлена на поддержку малого и среднего бизнеса.





Так, предусмотрена временная отсрочка на уплату арендных платежей арендаторам государственного или муниципального имущества. В стадии проработки находятся и вопросы в сфере налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства.





Также изменен ряд условий предоставления микрозаймов малым и средним предпринимателям. В частности, до 3 лет продлен срок предоставления микрозаймов для программ «Фермер» и «Оборот», но под залог недвижимого имущества. Увеличен период отсрочки платежа по основному долгу на полгода (это касается всех программ микрофинансирования). Кроме того, срок предоставления отчётности о целевом расходовании средств составляет не более 120 дней.





Кроме этого, разработана новая программа предоставления микрозайма «Туризм» сроком на 24 месяца по льготной ставке 1,5%.





Продолжается предоставление государственных субсидий. Начинающим собственное дело субсидируются затраты, произведенные МСП, до истечения 2 лет с даты государственной регистрации. Помощь окажут и действующим предприятиям производственного бизнеса по приобретению оборудования (за 2018-2020 гг.), проведению работ по сертификации и патентованию.





В Курской области создан оперативный штаб по мониторингу действующей ситуации в предпринимательской среде. Специалисты выявляют сферы бизнеса, наиболее пострадавшие от ситуации с коронавирусом, чтобы на основании полученных данных вырабатывать меры поддержки. Сообщить о своих проблемах бизнесмены могут по телефонам:





8 (4712)70-15-34 – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области;





8 (4712) 200-120 – Курское региональное отделение «Деловая Россия»;





8-951-333-00-23 – Курская региональная общественная организация «Союз предпринимателей».





Помимо этого, в региональном центре «Мой бизнес» работает горячая линия для предпринимателей. Консультацию можно получить по всем вопросам коммерческой деятельности. Сотрудники центра работают дистанционно.





Телефон горячей линии: 8 (800) 201-33-77 работает ежедневно без выходных с 09:00 до 18:00. Вся информация принимается и по электронной почте cpp46@mail.ru.