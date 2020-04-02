Курская область. Проезд через Курчатов и Железногорск ограничен до 12 апреля

В эти города пустят только тех, кто там работает или прописан

Курская область защищает от коронавируса стратегически важные предприятия - Курскую АЭС и Михайловский ГОК. Во время режима повышенной готовности ограничили проезд через Курчатов и Железногорск.





Уже сегодня с 6 утра и до полуночи 12 апреля ведётся контроль всех въезжающих и выезжающих автомобилей в города атомщиков и горняков на дорогах:

– Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной;

– «Тросна-Калиновка» – Трояново – Гавриловский с подъездом к посёлку Ольховатка;

– Железногорск - Студенок.





В эти города пустят только тех, кто там работает или прописан. Остальным, в особенности людям с повышенной температурой или простудой, въезд запрещён. Это касается не только автомобилей, но и пассажирского транспорта.





В Железногорске посты будут стоять на улицах Никитина, Мира, Ленина и автодороге №7. На контрольно-пропускных пунктах организовано круглосуточное дежурство спецслужб и медицинских сотрудников для проверки каждого транспортного средства.





Сотрудники предприятий, проживающие в других населенных пунктах, должны получить специальные пропуска у работодателей. При этом контакты, не связанные со служебной деятельностью, запрещены.