Сегодня для передвижения по Курску вводятся маршрутные листы

Поступило уже почти 150 тысяч заявок

Сегодня вводятся маршрутные листы только для сотрудников работающих предприятий непрерывного цикла и тех, кто продолжает работать, обеспечивая курян товарами первой необходимости. Поступило уже почти 150 тысяч заявок, сообщили на онлайн-конференци, посвящённой введению маршрутных листов. Приоритет отдан Железногорску и Курчатову. Срок выдачи маршрутных листов - около суток.





Пока позволяет эпидситуация, можно навещать пожилых родственников, которые живут отдельно, но если ситуация ухудшится, лучше этого не делать и обращаться к волонтерам, которые обеспечены средствами защиты. Не рекомендовано ездить на дачи. Самоизолироваться дачникам предлагается, либо выехав туда на долгий срок, либо оставаясь дома. Также власти планируют развести по времени посещение магазинов курянами разного возраста. При этом зависимости от развития ситуации с коронавирусом меры профилактики могут ещё больше ужесточить.