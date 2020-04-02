  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курских водителей продолжают проверять на трезвость

Рейды пройдут в Курске и в районах области

Читайте также

Курская Госавтоинспекция продолжает проводить проверки водителей на трезвость. Так, очередные рейды пройдут в Курске и в районах области на грядущих выходных.  

Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уголовная ответственность.

Курян призывают сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного - 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Сегодня для передвижения по Курску вводятся маршрутные листы

Курская область. Проезд через Курчатов и Железногорск ограничен до 12 апреля

В магазинах Курска появились специальная разметка и часы для пожилых

В Курской области разрабатывают план антикризисных мер по поддержке экономики

Путин объявил весь апрель нерабочим с сохранением зарплаты

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске