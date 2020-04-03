В Курске на «зебре» молодой водитель насмерть сбил пенсионерку

Старушка скончалась в больнице

В Курске на проспекте Дружбы 2 апреля насмерть сбили старушку. Авария произошла около часа дня в районе дома 10/1.





20-летний парень на «ВАЗ 21074», двигаясь со стороны улицы Веспремская в направлении улицы 50 Лет Октября, задавил 77-летнюю пенсионерку, которая переходившую проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД. В результате ДТП, пожилую женщину с черепно-мозговой травмой и травматическим шоком госпитализировали в областную больницу. Там старушка от полученных травм скончалась, сообщили в городском ГО и ЧС.