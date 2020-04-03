У курянки с подозрением на инфаркт подтвердился коронавирус

Она стала четвёртым заражённым в Курской области

У курянки с подозрением на инфаркт, которую ранее доставили в областную больницу, подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в региональном комитете здравоохранения.





Отмечается, что пациентка страдает тяжёлой сердечно-сосудистой патологией. В областной больнице у неё выявили пневмонию и, согласно требованиям, сделали забор анализа на коронавирус. Его результат оказался сомнительным. В лаборатории Москвы подтвердили заболевание новой коронавирусной инфекцией.





Круг общения женщины установлен, 26 медиков из областной больницы, а также сотрудники скорой помощи, которые доставляли женщину в медучреждение, находятся на карантине. Их первичные результаты на коронавирус – отрицательные. В учреждении проведена полная дезинфекция. Все с кем пациентка общалась до госпитализации также на карантине, их анализы в работе.





Таким образом эта курянка стала четвёртым заражённым в Курской области. Сейчас она находится в инфекционной больнице имени Семашко на изоляции, также лечение там продолжают 3 человека, у которых лабораторно подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией. Ещё 57 пациентов находятся там с ОРВИ. Состояние пациентов удовлетворительное, все находятся под наблюдением врачей.





Всего в области, по последним данным оперштаба, под медицинским наблюдением в изоляции находятся 616 человек, карантин снят с 357 человек.