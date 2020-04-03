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Лента новостей / В регионе

Курянам составили расписание для походов в магазин и аптеку

Сейчас эти меры носят рекомендательный характер, но могут стать обязательными

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В региональной администрации рассказали, как изменится жизнь курян с введением маршрутных листов. Многих интересовал вопрос, как ходить в магазин или аптеку, если такого листка нет и человек не работает, а находится на самоизоляции. 

Власти предложили разграничить потоки людей по времени и возрасту. Так, курянам старше 60-лет предлагается по необходимости выходить из дома или ходить за покупками с 9 до 11 утра. Людям в возрасте от 50 до 60 лет - с 11 до 13. 
С часа до трёх - время, выделенное для молодых горожан от 16 до 30 лет. С 3 часов дня до 5 вечера могут сходить в магазин люди от 40 до 50 лет, с 5 до 7 вечера - куряне от 30 до 40 лет.  

Выходить на прогулки с детьми нежелательно. 

При этом отмечается, что сейчас эти меры носят рекомендательный характер, но в случае ухудшения обстановки они могут стать обязательными.
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