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В Курске с погоней ловили подростка, на счету которого девять угонов авто

Парень не справился с управлением и въехал в стену

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В Курске полицейские ловили подростка-угонщика. Хозяин оставил машину на стройплощадке на улице Бочарова с приоткрытым окном и ключами в замке зажигания. Этим воспользовался ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за совершение угонов 15-летний парень. Около десяти вечера он вскрыл чужую машину и пригласил покататься по городу друзей, рассказав, что машину ему подарили родственники. 

На чужом автомобиле подростки за ночь побывали в разных районах города, а, вернувшись в центр, встретили патруль ДПС. Требование полицейских остановиться юный водитель проигнорировал, и началась погоня. В результате злоумышленник не справился с управлением и въехал в стену. Подростки в аварии не пострадали и убежали, бросив машину.

Стражи порядка изучили записи с камер наблюдения, установленных неподалёку от места угона и смогли установить личность подозреваемого и задержать его в тот же день. Свою вину он отрицать не стал, утверждая, что не смог справиться с желанием покататься на автомобиле. Возбуждено уголовное дело, этот эпизод стал для подростка уже девятым. В полиции напоминают, что ответственность за угон автомобиля в России наступает уже с четырнадцати лет. Наказание злоумышленник получит по совокупности совершённых преступлений.
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