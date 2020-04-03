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Очередной курянин стал жертвой лже-банкиров

Мужчина лишился 14 тысяч рублей

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14 тысяч рублей потерял житель Курска после разговора с лже-банкирами. Мужчина много раз слышал из СМИ, что мошенники представляются сотрудниками банка и пугают людей списанием средств. Но, несмотря на это  поверил, что его сбережения в опасности, продиктовал собеседнику номер своей карты и секретные коды пришедшие в СМС сообщениях. Получив эти данные аферисты смогли через личный кабинет полностью распоряжаться счётом курянина и опустошили его. 

Правоохранители напоминают, что настоящие сотрудники банка общаются с клиентами и решают их проблемы только в офисе кредитного учреждения. В случае таких сомнительных звонков, нужно сразу же закончить разговор и позвонить в банк по официальному номеру. Также следуют мообщить о подозрительном звонке в полицию.
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