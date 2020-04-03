Пчеловоды Курской области снова бьют тревогу

Мор пчёл зафиксировали у пасечников в Обояни

В прошлом году курские пчеловоды понесли большие потери - был зафиксирован небывалый по масштабу мор полезных насекомых. По официальным данным, в регионе погибло более 5 тысяч пчелиных семей. После трагедии пасечники решили поддерживать друг друга и решать проблемы сообща. «Спасём пчёл!» - под таким девизом в декабре в Курске прошёл первый Межрегиональный слёт пчеловодов. В столицу соловьиного края съехались пасечники со всего ЦФО. В первую очередь, обсуждали вопрос пути выхода из сладкого кризиса и недопущения печального сценария в будущем сезоне.





Андрей Малыхин, председатель КРОО «Союз пчеловодов»: «Конечно же, одна из самых главных повесток тоже. У нас всё главное в пчеловодстве. Это пути развития, направления, сбыт и помощь пчеловодам, и развитие молодого пчеловодства. И многое-многое другое».





Как оказалось, объединились пасечники не зря. Жительница Обоянского района Светлана Попова занимается разведением пчёл уже 15 лет. Впервые за это время женщина обеспокоена не на шутку – её пчёлы начали гибнуть резко и массово 27 марта. Предположительно под воздействием неизвестных химикатов оказались более 40 пчелосемей.





Андрей Малыхин: «У замечательной женщины, у человека, который поддержал нас, стал нашим членом, Светланы, у неё два дня назад потравили пчёл. Она мне просто звонила в шоке. Она приехала, увидела, что потравили более 40 семей. И они начали с бешеной скоростью осыпаться».





В том, что насекомые были чем-то отравлены, Светлана не сомневается.





Светлана Попова, пчеловод (Обоянский район): «Приехала домой, и увидели мы, что очень много дохлой пчелы было. И они как бы бились в конвульсиях, на земле лежали на спине и лапками болтали. Ну это понятно, что от какого-то отравления. Рамки не совсем обсижены, большой процент пчелы погиб. С 27 числа каждое утро мы просыпаемся, а на листках дохлой пчелы много. То есть 4-й день пчела всё гибнет и гибнет».





В прошлом году, и это уже доказано, что насекомые погибли из-за химической обработки полей аграриями. Не исключено, что в данном случае причина та же.





Светлана Попова: «Объявления не было никакого. У нас такого не было, чтобы в марте и уже гибель шла. Хотя говорят, что травят озимые. И в этот же день пришла у нас районная газета, там написана была статья, что сейчас появился клещ, который находится на озимых и его обрабатывают фосфороорганическими удобрениями».





Случай Светланы не единичный. Как сообщает телеканал « ТАКТ », сегодня мор пчёл зафиксировали ещё у троих пасечников в Обояни. В курском Союзе пчеловодов намерены выяснить точную причину гибели насекомых.





Андрей Малыхин: «Говорят, что обрабатывают сейчас сорняк на полях и просто поля, чтобы их потом вспахать. Много всего. Но здесь главная мысль в том, что начали травить с марта! Я всегда боролся за справедливость и хочу, чтобы справедливость всегда была и везде».