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В Курске сотрудники ГИБДД останавливают автомобилистов и выясняют, куда они едут

В результате на дорогах образуются заторы

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В Курске сотрудники ГИБДД останавливают автомобилистов и выясняют, куда они едут. Официально рейд направлен на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения автомобилистами. Куряне в группе «Автокадр_46» сообщают, что тормозят абсолютно весь транспорт на спуске у Кировского моста, на улица Энгельса в направлении Литовской, а также на проспектах Клыкова и Победы. Проверяют документы, интересуются, куда едут автолюбители. В результате образуются пробки, в которых стоит и общественный транспорт. Из громкоговорителей водителям напоминают об ответственности за нарушение самоизоляции. 


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