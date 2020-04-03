В результате на дорогах образуются заторы

В Курске сотрудники ГИБДД останавливают автомобилистов и выясняют, куда они едут. Официально рейд направлен на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения автомобилистами. Куряне в группе «Автокадр_46» сообщают, что тормозят абсолютно весь транспорт на спуске у Кировского моста, на улица Энгельса в направлении Литовской, а также на проспектах Клыкова и Победы. Проверяют документы, интересуются, куда едут автолюбители. В результате образуются пробки, в которых стоит и общественный транспорт. Из громкоговорителей водителям напоминают об ответственности за нарушение самоизоляции.