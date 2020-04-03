Курские полицейские вместе с ФСБ задержали альфонса

Он представлялся майором и обманывал девушек





Оперативники установили, что 28-летний уроженец Курчатовского района выбирал своих жертв на сайте знакомств. Он входил в доверие молодым женщинам и довольно скоро просил их оформить займы в различных кредитных организациях. Полученные деньги аферист выманивал под различными предлогами: для оплаты совместного отдыха, посещения развлекательных заведений, приобретения для него дорогой техники. Одной из версий обмана стала организация похорон его материи. Уже в ходе следствия выяснилось, что мать мошенника жива, а полученные деньги он использовал по собственному усмотрению.





Каждую девушку злоумышленник убеждал, что ему, как сотруднику правоохранительного ведомства, запрещено оформлять на себя денежные обязательства.





Примечательно, что несколько лет назад курчатовец уже попадал в поле зрения полицейских. Тогда при знакомстве с журналисткой, находящейся в Курске в командировке, он показал предмет, похожий на удостоверение и представился сотрудником силового ведомства. После общения с ним, журналистка опубликовала на своей странице информацию, что сотрудник угрожал подкинуть ей наркотики. По факту публикации в региональном УМВД провели проверку и установили, что мужчина никогда не служил в правоохранительных органах. Тогда в его действиях не было состава правонарушения. Молодой человек публично через СМИ извинился перед журналисткой и заверил, что просто разыграл её.





На сей раз аферист всё же стал фигурантом уголовного дела. Сейчас он заключён под стражу.





В числе потерпевших - три жительницы Курской области. Однако у следствия есть основания полагать, что он причастен к совершению аналогичных преступлений. В случае, если кому-то известна информация о его противоправных действиях, можно обратиться в полицию по телефону: 70-22-06.

Курские полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали альфонса. Он знакомился с девушками и представлялся сотрудником одной из правоохранительных структур, а иногда даже приезжал на встречу в форменной одежде. Причём звание он себе выбрал достаточно высокое относительно своего возраста – майор.