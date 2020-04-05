Пятерка самых доступных «паркетников» в России в апреле 2020 года
Популярный французский паркетник Renault Duster замыкает рейтинг.
Портал CarsWeek.ru подготовил свою версию хит-парада самых популярных бюджетных кроссоверов весны 2020 года.
1. LADA 4x4
Этот автомобиль становился лидером рейтингов еще задолго до того как были выпущены такие флагманы класса как RAV4. Сегодня цена за базовую версию легендарной Нивы начинается от 560 рублей, что на 36 000 рублей дороже мартовских цен. В базовое оснащение автомобиля входит пятиступенчатая механическая трансмиссия с понижающей передачей, а так же с блокировкой межосевого дифференциала. Двигатель у Нивы все тот же 1,7 л бензин. По сочетанию потребительских качеств, обусловленных тех. Возможностями автомобиля, и цены, этот автомобиль продолжает оставаться вне конкуренции.
2. Lifan X50
Китайский кроссовер попал на второе место в рейтинге, в значительной степени из-за того, что производитель не стал поднимать цену на автомобиль в то время, как конкуренты пересматривали свою ценовую политику. Стоимость базовой версии Lifan X50 сегодня начинается от 690 000 рублей. За эти деньги покупатель получит переднеприводный автомобиль с 1,5 литровым мотором и 5-ти ступенчатой механикой или вариатором.
3. Chevrolet-Niva
Тройку лидеров сегодняшнего рейтинга замыкает кроссовер Chevrolet-Niva. С недавнего времени эта модель полностью принадлежит «АвтоВАЗУ», хотя является совместной разработкой General Motors и отечественного автопроизводителя. Стоимость базовой версии начинается от 692 000 рублей. А топовая версия уже обойдется от 876 000 рублей.
В качестве силового агрегата устанавливается 1,7-литровый атмосферный мотор, способный развивать до 79 лошадиных сил. В паре с ним работает «механика» на пять ступеней и раздаточная коробка с «понижайкой» и блокировкой межосевого дифференциала.
4. Chery Tiggo 3
Эффектное обновления модельного ряда китайского производителя пришлось по вкусу большинству автомобильных журналистов. Автомобиль получил яркую внешность и богато оснащенный салон. Привод у новинки только передний. Двигатель турбированный 1,6 литра, трансмиссия в базе механическая. Стоит базовая версия в апреле 749 900 рублей.
5. Renault Duster
Популярный французский паркетник замыкает рейтинг. Производитель предоставил на выбор несколько комплектаций, в том числе и полноприводную, но это только за доплату. Базовая версия, цена которой равняется 750 000 рублей, это переднеприводный автомобиль с полуторалитровым мотором и механической КПП.
По информации https://carsweek.ru/news/News_in_the_world/1213747/