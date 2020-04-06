Спорт произошло в посёлке Коренево

В воскресенье в Курской области случились два пожара, в которых пострадали и погибли люди.





Так, в посёлке Коренево около 11 часов вечера вспыхнула квартира в многоквартирном жилом доме. Огреборцы меньше десяти минут боролись с пламенем, но жертв избежать не удалось - погибла 56-летняя женщина.





Деревянный сарай горел на улице Чехова в Льгове в пятом часу вечера. С огнём пожарные справились за 10 минут. Пострадала 51-летняя склянка. Её доставили в больницу, сообщили в региональном МЧС.

Причины этих пожаров устанавливаются.