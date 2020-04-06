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Лента новостей / Происшествия

На пожаре в Курской области погибла женщина

Спорт произошло в посёлке Коренево

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В воскресенье в Курской области случились два пожара, в которых пострадали и погибли люди. 

Так, в посёлке Коренево около 11 часов вечера вспыхнула квартира в многоквартирном жилом доме. Огреборцы меньше десяти минут боролись с пламенем, но жертв избежать не удалось - погибла 56-летняя женщина. 

Деревянный сарай горел на улице Чехова в Льгове в пятом часу вечера. С огнём пожарные справились за 10 минут. Пострадала 51-летняя склянка. Её доставили в больницу, сообщили в региональном МЧС. 
Причины этих пожаров устанавливаются.
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