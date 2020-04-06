На обочине в Курской области «КАМАЗ» сбил пенсионерку и скрылся

Авария произошла в Обояни 4 апреля

В Курской области ищут водителя, сбившего 83-летнюю пенсионерку. Авария произошла в Обояни 4 апреля примерно в 16:40 на улице Мичурина, 47 «Б», сообщили в ГИБДД. Известно, что это был автомобиль «КАМАЗ», он двигался задним ходом. Старушка шла по левой обочине по ходу движения грузовика, её госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Водитель с места ДТП скрылся.





Госавтоинспекции просит свидетелей и очевидцев этой аварии, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о происшествии, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02, либо по телефону дежурной части ОГИБДД по Обоянскому району: 8(47141)2-12-02.