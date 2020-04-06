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Лже-банкиры два часа уговаривали курскую пенсионерку спасти сбережения

В результате она лишилась денег и оказалась должна по двум кредитам

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Очередная жительница Курска стала жертвой мошенников. Пенсионерке позвонили лже-банкиры и сообщили, что её личный кабинет в онлайн-банке взломан. Аферисты предложили женщине спасти сбережения. Разговор продолжался около двух часов, на курянку оказывали психологическое давление, убеждая, что все операции по возвращению денег нужно провести немедленно.

Наконец пенсионерка сдалась и продиктовала номер своей банковской карты, после чего ей на мобильный телефон стали приходит SMS с кодом подтверждения. Все секретные пароли она диктовала мошенникам. В какой-то момент, женщина засомневалась и захотела поговорить с руководителем банковского отдела. Её якобы переключили на мужчину, который представился начальником и заверил, что всё в порядке.

В результате злоумышленники успели перевели на свой счёт более 130 тысяч рублей  сбережений курянки и оформили на её имя два кредита на сумму более полумиллиона рублей. Обратившись в банк, пенсионерка выяснила, что все её счета пусты, а кредитные договоры оформлены в онлайн-режиме.

Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут.
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