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РЖД отменяет часть поездов, проходящих через Курскую область

Изменения коснутся ряда поездов дальнего следования и начнут действовать уже с 7 апреля

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В связи со снижением пассажиропотока из-за коронавируса РЖД временно сократит периодичность курсирования ряда поездов между российскими регионами. 

Часть поездов, которые сейчас не пользуются спросом, временно отменят, заявили в компании. Пассажирам предложат совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо полностью вернуть деньги. 
 
Изменения коснутся ряда поездов дальнего следования, проходящих через Курскую область, и начнут действовать уже с 7 апреля: 
 
83/84 Москва – Адлер; 
99/100 Белгород – Москва; 
109/110 Москва – Анапа; 
359/360 Калининград – Адлер, который уже курсирует по укороченному маршруту Адлер - Смоленск. 
 
Актуальное расписание движения поездов можно узнать на официальном сайте РЖД либо по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-775-00-00.
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