РЖД отменяет часть поездов, проходящих через Курскую область

Изменения коснутся ряда поездов дальнего следования и начнут действовать уже с 7 апреля

В связи со снижением пассажиропотока из-за коронавируса РЖД временно сократит периодичность курсирования ряда поездов между российскими регионами.





Часть поездов, которые сейчас не пользуются спросом, временно отменят, заявили в компании. Пассажирам предложат совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо полностью вернуть деньги.

Изменения коснутся ряда поездов дальнего следования, проходящих через Курскую область, и начнут действовать уже с 7 апреля:

83/84 Москва – Адлер;

99/100 Белгород – Москва;

109/110 Москва – Анапа;

359/360 Калининград – Адлер, который уже курсирует по укороченному маршруту Адлер - Смоленск.

Актуальное расписание движения поездов можно узнать на официальном сайте РЖД либо по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-775-00-00.