В Курской области пьяная автомобилистка без прав покалечила себя и свою пассажирку

Авария случилась в Обоянском районе

В селе Горяйново Обоянского района в ДТП пострадали две женщины. Авария произошла 4 апреля около пяти часов вечера на улице Центральная, 47.





Как сообщили в ГИБДД, 31-летняя женщина управляя автомобилем «ВАЗ 21074» не справилась с управлением и съехала с дороги на обочину, где угодила в металлические ворота частного дома. В результате пострадали сама автомобилистка и её 30-летняя пассажирка. Их с травмами госпитализировали. Селянка, находившаяся за рулём, оказалась пьяной и не имела водительских прав.