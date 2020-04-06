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Лента новостей / Происшествия

В Курской области пьяная автомобилистка без прав покалечила себя и свою пассажирку

Авария случилась в Обоянском районе

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В селе Горяйново Обоянского района в ДТП пострадали две женщины. Авария произошла 4 апреля около пяти часов вечера на улице Центральная, 47. 

Как сообщили в ГИБДД, 31-летняя женщина управляя автомобилем «ВАЗ 21074» не справилась с управлением и  съехала с дороги на обочину, где угодила в металлические ворота частного дома. В результате пострадали сама автомобилистка и её 30-летняя пассажирка. Их с травмами госпитализировали. Селянка, находившаяся за рулём, оказалась пьяной и не имела водительских прав.
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