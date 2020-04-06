Почти полсотни раз выезжали пожарные на прошлой неделе тушить сухостой в Курске

На ВЧК огнеборцы предотвратили переход пламени на заправку

Пожарные бьют тревогу - куряне продолжают нарушать правила пожарной безопасности. За прошлую неделю в Курске произошло 5 техногенных пожаров, 47 возгораний сухой растительности и 13 – мусора. Причём все возгорания травы и мусора – результат поджогов.





Самыми крупными стали пожары в урочище Солянка – там горела трава на территории 3 га, на улице Родниковой – 1,5 га, на ВЧК – 1 га. В последнем случае огнеборцы предотвратили переход пламени на автозаправочную станцию.





За неделю составлено 14 административных протоколов на курян за нарушение правил благоустройства и более 40 протоколов за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.





Спасатели просят курян соблюдать правила безопасности и не поджигать сухостой.