В Курской области малый бизнес включается в борьбу с коронавирусом

Откликнувшись на призыв властей 27 предприятий региона перепрофилировали свое производство на изготовление масок. Ежедневно выпускают около 30 000 изделий. Пока что они поступают крупным заказчикам, но в скором времени должны стать доступны и для населения, сообщает телеканал «ТАКТ». Вышивальная мастерская «Покров», которая специализируется на сценических костюмах, в числе первых приступила к изготовлению масок.
Торговый центр «Олимпийский». Сотрудницы вышивальной мастерской «Покров» демонстрируют свой закрытый на период пандемии коронавируса выставочный зал. Здесь представлен широкий ассортимент сценических, эстрадных и карнавальных костюмов для различных мероприятий.
Ирина Ширинская, заместитель генерального директора ООО ПВМ «Покров»: «Здесь у нас готовая продукция - сценические костюмы, которые мы предлагаем отделу культуры, детским садам, артистам, танцорам. Наш бренд «Русский стиль» представлен – более 16 моделями».
Эта продукция должна была украсить «Студенческую весну», «Коренскую ярмарку», а также мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, никто сейчас не может сказать, когда сценические костюмы понадобятся вновь.
На сегодняшний день самым востребованным предметом гардероба является маска. Это не просто атрибут, а способ сдержать распространение коронавируса. Маски нужны всем, но их не хватает. Областные власти обратились к бизнесу с просьбой помочь в этом вопросе. Вышивальная мастерская «Покров» откликнулась одной из первых. Для того чтобы перепрофилировать производство, много времени не понадобилось.
Ирина Ширинская, заместитель генерального директора ООО ПВМ «Покров»: «Мы не изготовляем одноразовые маски, мы изготовляем маски многоразового использования. Из гостовской ткани отечественного производителя. Это Иваново, шуйскую ткань используем. Это стопроцентный хлопок. Мы делаем маски двухслойными и на резиночках, чтобы было удобно. По всем условиям и санитарным нормам их можно использовать в течение 2-3 часов, но мы прилагаем аннотацию - их нужно обязательно простирать после использования при температуре 95 градусов. Обязательно нужно продезинфицировать и проутюжить. И потом они пригодны к следующему применению».
Производство масок – это вклад предприятия, а также привлеченных специалистов, в дело борьбы с коронавирусом. Все, кто задействован в производстве, а это 23 человека, включая надомных работниц, ощущают причастность к чему-то важному. Совсем недавно Татьяна Иванова безуспешно пыталась найти маски в аптеке, а сегодня делает их сама.
Татьяна Иванова, сотрудник ООО ПВМ «Покров»: «Если честно, то надеялась, что нас, Россию, не затронет этот непонятный вирус. Но раз задело, то будем как-то выживать. У меня родители взрослые. И когда мы созваниваемся, то я говорю, что мы страну спасаем. Помогаем. Мы шьем маски, а значить помогаем спасать наше государство».
Вышивальная мастерская «Покров» производит более 2000 масок в день. И это не предел. Коллектив предприятия надеется, что власти помогут решить вопрос с оперативной доставкой материалов. Это позволит обеспечить необходимым в нынешний период товаром не только крупных заказчиков – предприятия, службы и ведомства региона, но также население. В областном комитете промышленности и торговли отмечают, что уже работают над этим вопросом.
Геннадий Бабаскин, первый заместитель председателя областного комитета промышленности и торговли:
«Сейчас мы отрабатываем вопрос, чтобы эти маски попали в торговую сеть. Не только заказчикам, как сегодня, а в торговую сеть, для простого обывателя. Чтобы любой человек мог купить эти маски. Также мы отрабатываем вопрос с аптеками».
Всего на призыв властей заняться производством масок в регионе откликнулось 27 малых предприятий. Ежедневно они производят около 30 000 единиц средств защиты.