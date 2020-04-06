В Курской области малый бизнес включается в борьбу с коронавирусом

Откликнувшись на призыв властей 27 предприятий региона перепрофилировали свое производство на изготовление масок

Откликнувшись на призыв властей 27 предприятий региона перепрофилировали свое производство на изготовление масок. Ежедневно выпускают около 30 000 изделий. Пока что они поступают крупным заказчикам, но в скором времени должны стать доступны и для населения, сообщает телеканал « ТАКТ ». Вышивальная мастерская «Покров», которая специализируется на сценических костюмах, в числе первых приступила к изготовлению масок.





Торговый центр «Олимпийский». Сотрудницы вышивальной мастерской «Покров» демонстрируют свой закрытый на период пандемии коронавируса выставочный зал. Здесь представлен широкий ассортимент сценических, эстрадных и карнавальных костюмов для различных мероприятий.





Ирина Ширинская, заместитель генерального директора ООО ПВМ «Покров»: «Здесь у нас готовая продукция - сценические костюмы, которые мы предлагаем отделу культуры, детским садам, артистам, танцорам. Наш бренд «Русский стиль» представлен – более 16 моделями».





Эта продукция должна была украсить «Студенческую весну», «Коренскую ярмарку», а также мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, никто сейчас не может сказать, когда сценические костюмы понадобятся вновь.





На сегодняшний день самым востребованным предметом гардероба является маска. Это не просто атрибут, а способ сдержать распространение коронавируса. Маски нужны всем, но их не хватает. Областные власти обратились к бизнесу с просьбой помочь в этом вопросе. Вышивальная мастерская «Покров» откликнулась одной из первых. Для того чтобы перепрофилировать производство, много времени не понадобилось.





Ирина Ширинская, заместитель генерального директора ООО ПВМ «Покров»: «Мы не изготовляем одноразовые маски, мы изготовляем маски многоразового использования. Из гостовской ткани отечественного производителя. Это Иваново, шуйскую ткань используем. Это стопроцентный хлопок. Мы делаем маски двухслойными и на резиночках, чтобы было удобно. По всем условиям и санитарным нормам их можно использовать в течение 2-3 часов, но мы прилагаем аннотацию - их нужно обязательно простирать после использования при температуре 95 градусов. Обязательно нужно продезинфицировать и проутюжить. И потом они пригодны к следующему применению».





Производство масок – это вклад предприятия, а также привлеченных специалистов, в дело борьбы с коронавирусом. Все, кто задействован в производстве, а это 23 человека, включая надомных работниц, ощущают причастность к чему-то важному. Совсем недавно Татьяна Иванова безуспешно пыталась найти маски в аптеке, а сегодня делает их сама.





Татьяна Иванова, сотрудник ООО ПВМ «Покров»: «Если честно, то надеялась, что нас, Россию, не затронет этот непонятный вирус. Но раз задело, то будем как-то выживать. У меня родители взрослые. И когда мы созваниваемся, то я говорю, что мы страну спасаем. Помогаем. Мы шьем маски, а значить помогаем спасать наше государство».





Вышивальная мастерская «Покров» производит более 2000 масок в день. И это не предел. Коллектив предприятия надеется, что власти помогут решить вопрос с оперативной доставкой материалов. Это позволит обеспечить необходимым в нынешний период товаром не только крупных заказчиков – предприятия, службы и ведомства региона, но также население. В областном комитете промышленности и торговли отмечают, что уже работают над этим вопросом.





Геннадий Бабаскин, первый заместитель председателя областного комитета промышленности и торговли:

«Сейчас мы отрабатываем вопрос, чтобы эти маски попали в торговую сеть. Не только заказчикам, как сегодня, а в торговую сеть, для простого обывателя. Чтобы любой человек мог купить эти маски. Также мы отрабатываем вопрос с аптеками».





Всего на призыв властей заняться производством масок в регионе откликнулось 27 малых предприятий. Ежедневно они производят около 30 000 единиц средств защиты.