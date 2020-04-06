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Лента новостей / В регионе

«Умная дорога» в Курской области появится уже в апреле

Интеллектуальную транспортную систему мониторинга и управления движением планируется запустить в пилотном режиме на пробном участке автодороги Курск – Льгов – Рыльск - граница с Украиной

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В этом году Курская область  вошла в число пяти субъектов, где будет реализован проект НП «ГЛОНАСС» - «Умная дорога». Это интеллектуальная транспортная система, предусматривающая расширение сети комплексов фото- и видеофиксации, передвижных пунктов весогабаритного контроля, а также автоматизированных систем метеорологического обеспечения автомобильных дорог (АСМО). 
Интеллектуальную транспортную систему мониторинга и управления движением планируется запустить в пилотном режиме на пробном участке автодороги Курск – Льгов – Рыльск - граница с Украиной. Начальной точкой участка станет проспект Ленинского Комсомола в микрорайоне Волокно, конечной – село Дьяконово Октябрьского района. Общая протяженность составит 18 км.

Участок выбрали такой, где с технической точки зрения можно реализовать отработку определённых сценариев дорожных ситуаций. Он проходит через территорию двух муниципальных образований и пересекает один из густонаселенных микрорайонов областного центра. Вблизи магистрали расположены учебные заведения, городская больница, пожарная часть и другие социальные объекты. Здесь имеется достаточное количество перекрёстков, где можно регулировать проезд различного вида транспорта, осуществлять контроль пешеходных потоков, отметил руководитель проектов «Техносерв» Сергей Борисов. 

Сейчас ведется монтаж и наладка необходимого оборудования. После установки его интегрируют с имеющимися в регионе информационными системами. Планируется, что отработка различных сценариев дорожных ситуаций на практике в рамках проекта «Умная дорога» начнется уже в конце апреля.
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