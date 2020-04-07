Из Москвы ждут результаты анализов на коронавирус 18 курян

Курские медики ждут результатов анализов на COVID-19 из московской лаборатории еще 18 курян. Туда отправляют подозрительные тесты. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор. Не факт, что все они окончательно подтвердятся, отметил Роман Старовойт, но как только московские учёные дадут окончательные заключения, пообещал сообщить.
Всего, по словам главы региона, в Курской области провели уже 3949 тестов на заражение коронавирусом.
Роман Старовойт рассказал также о состоянии четырёх курян, у которых COVID-2019 подтверждён. Трое из них — в удовлетворительном состоянии, один пациент - в стабильно тяжёлом. Все они проходят лечение под контролем врачей в больнице имени Семашко.
- Надеюсь, скоро их выпишут, написал губернатор.
Результаты анализов умершего курянина с пневмонией всё ещё ждут. Роман Старовойт выразил соболезнования родным и близким покойного.