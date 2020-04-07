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Лента новостей / В регионе

Из Москвы ждут результаты анализов на коронавирус 18 курян

Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор

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Курские медики ждут результатов анализов на COVID-19 из московской лаборатории еще 18 курян. Туда отправляют подозрительные тесты. Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор. Не факт, что все они окончательно подтвердятся, отметил Роман Старовойт, но как только московские учёные дадут окончательные заключения, пообещал сообщить. 

Всего, по словам главы региона, в Курской области провели уже 3949 тестов на заражение коронавирусом.

Роман Старовойт рассказал также о состоянии четырёх курян, у которых COVID-2019 подтверждён. Трое из них — в удовлетворительном состоянии, один пациент - в стабильно тяжёлом. Все они проходят лечение под контролем врачей в больнице имени Семашко.  

- Надеюсь, скоро их выпишут, написал губернатор.

Результаты анализов умершего курянина с пневмонией всё ещё ждут. Роман Старовойт выразил соболезнования родным и близким покойного.
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