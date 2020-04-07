В Курске задержали четырёх иностранцев, угнавших внедорожник

За несколько дней они успели продать машину. Чтобы их поймать, объявили план перехват

В Курске задержаны четверо граждан одной из соседних стран, подозреваемых в краже автомобиля. Внедорожник Тойота был похищен ночью с улицы Комарова, рассказали в полиции.





Используя возможности системы Безопасный город, стражи порядка установили, что машина не выезжала дальше микрорайона КЗТЗ и сосредоточили поиски именно там. В результате Тойоту обнаружили в одном из частных домовладений посёлка Моква. Выяснилось, что злоумышленники установили на автомобиль новые регистрационные знаки, изменили номера кузова и рамы, и уже продали новому владельцу.





Было принято решение задержать подозреваемых с поличным. В Курской области объявили план перехват. Машину злоумышленников и Лэнд Крузер, идущие в связке, сотрудники ГИБДД остановили в посёлке Беседино, полностью перекрыв дорогу большегрузом. При обыске у угонщиков изъяли больше миллиона рублей, которые они получили за украденный внедорожник. Они признались, что выбрали эту машину, поскольку она не была оборудована дополнительными средствами защиты.





Сейчас все четверо преступников заключены под стражу. Также вопросы у полицейских возникли к человеку, который приобрёл похищенное транспортное средство. Расследование уголовного дела продолжается.