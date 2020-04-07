Почта предлагает курянам дистанционные услуги

Почтальоны принесут на дом пенсии и пособия, примут оплату за услуги связи и коммунальные услуги

В условиях режима самоизоляции Почты России предлагает курянам дистанционные услуги. Для этого достаточно позвонить в свое почтовое отделение и оставить заявку. Почтальоны принесут на дом пенсии и пособия, примут оплату за услуги связи и коммунальные услуги, оформят подписку на периодические издания. По просьбе каждый почтальон предоставит специальный документ, подтверждающий его статус.

Получить почтовые услуги можно также на сайте Почты России или с помощью мобильного приложения, которое можно скачать в AppStore, Google Play и Windows Phone Store.





В случае, если все же необходимо посетить почтовое отделение, можно оформить на сайте Почты России простую электронную подпись. Тогда получение корреспонденции на почте займет не более минуты.