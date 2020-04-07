Минстрой подсчитал, что жизнь в Курской области улучшилась

В прошлом году благоустроили 97 общественных и 192 дворовые территории

Минстрой подсчитал индекс качества городской среды и сделал вывод, что жизнь в Курской области улучшилась. Если быть точнее - в Щиграх, Фатеже, Судже, Рыльске, Обояни, Льгове, Курчатове и Дмитриеве. По итогам прошлого года Курская область получила 171 балл из 360 возможных, это почти на 7% больше, чем в 2018-м. Для расчета индекса специалисты использовали 36 индикаторов: жилье, общегородское пространство, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая инфраструктура и другие.





В прошлом году благоустроили 97 общественных и 192 дворовые территории, отметил председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Алексей Дедов. В этом году снижать темпы по благоустройству не собираются, в планах навести порядок более чем на 200 территориях.





Всего в России отмечены 262 города с благоприятной средой, а среднее значение индекса качества городской среды составило 153 балла.