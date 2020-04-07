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10 миллионов рублей пойдут на компенсацию школьных обедов в Курске

Деньги получат семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из малоимущих, многодетных и социально незащищенных семей

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10 миллионов рублей пойдут на компенсацию школьных обедов. Деньги получат семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из малоимущих, многодетных и социально незащищенных семей. Такое распоряжение подписал глава города Виктор Карамышев.

Выплата является компенсацией за льготные школьные обеды, которые дети пропустят за время дистанционного обучения. Сейчас в Курске более 7,5 тысяч детей, которые получают бесплатное питание. Для получения выплат родителям или законным представителям ученика необходимо подать заявление на имя директора школы, с указанием банковских реквизитов для перечисления средств. Заявление можно отправить на электронную почту учебного заведения, принести лично, в каждой школе установлены специальные ящики для сбора таких заявлений или отправить обычным письмом по почте. Средства родителям будут перечисляться раз в неделю.


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