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Лента новостей / В регионе

Курский второклассник получил дистанционное задание по физкультуре на 16 листах формата А4

Чиновники пообещали принять меры 

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В Суджанском районе учитель в мессенджере сбросила ученику задание на 16 листах формата А4, плюс тест, как уточняет мама школьника, немаленький. Всё бы ничего, это дистанционное обучение, но ребёнок учится во 2-м классе, а предмет этот - физкультура. Взволнованная мама второклашки пожаловалась властям, что преподаватель разъяснений никаких не дала, к тому же вопросы родителей проигнорировала, так же, как и директор школы. 
В региональном комитете образования пообщались сделать выводы, а замгубернатора Александр Чуркин - принять меры.
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