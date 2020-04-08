Курский второклассник получил дистанционное задание по физкультуре на 16 листах формата А4

Чиновники пообещали принять меры

В Суджанском районе учитель в мессенджере сбросила ученику задание на 16 листах формата А4, плюс тест, как уточняет мама школьника, немаленький. Всё бы ничего, это дистанционное обучение, но ребёнок учится во 2-м классе, а предмет этот - физкультура. Взволнованная мама второклашки пожаловалась властям, что преподаватель разъяснений никаких не дала, к тому же вопросы родителей проигнорировала, так же, как и директор школы.

В региональном комитете образования пообщались сделать выводы, а замгубернатора Александр Чуркин - принять меры.