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Под Курском шьют защищающие от коронавируса костюмы

Уже пошили 400 штук, больницы их получат через 10 дней

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В поселке Малиновом Курского района начали шить медицинские защитные костюмы. Если до этого на пошив масок переквалифицировались курские швейные предприятия и мастерские, то теперь временно сменил профиль один из заводов компании «Бел-Поль». Там говорят, что костюм для защиты от биологических факторов - собственная разработка. Он водоотталкивающий и не пропускает пыль, защищает от коронавируса. В комплекте респиратор либо медицинская маска. В зависимости от характера выполняемых работ комбинезон может быть дополнен нарукавниками и фартуком.

Уже пошили 400 штук, но больницы их получат через 10 дней. Параллельно в цехе шьют и гигиенические маски, здесь работают 48 человек.
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