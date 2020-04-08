Под Курском шьют защищающие от коронавируса костюмы

Уже пошили 400 штук, больницы их получат через 10 дней

В поселке Малиновом Курского района начали шить медицинские защитные костюмы. Если до этого на пошив масок переквалифицировались курские швейные предприятия и мастерские, то теперь временно сменил профиль один из заводов компании «Бел-Поль». Там говорят, что костюм для защиты от биологических факторов - собственная разработка. Он водоотталкивающий и не пропускает пыль, защищает от коронавируса. В комплекте респиратор либо медицинская маска. В зависимости от характера выполняемых работ комбинезон может быть дополнен нарукавниками и фартуком.





Уже пошили 400 штук, но больницы их получат через 10 дней. Параллельно в цехе шьют и гигиенические маски, здесь работают 48 человек.