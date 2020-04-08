Банки начинают выдавать «нулевые» кредиты малому и среднему бизнесу

Чтобы компании было чем выплатить зарплату работникам

Сегодня банки начинают выдавать так называемые «нулевые» кредиты малому и среднему бизнесу. «Нулевые» – значит беспроцентные, чтобы компании было чем выплатить зарплату работникам.

«Это крайняя мера, если не помогли снижение или отсрочка аренды, кредитные и налоговые каникулы, - объясняет председатель регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаил Аксёнов. - Получить такие кредиты смогут только предприниматели из наиболее пострадавших отраслей, перечень которых утвердило правительство.





Это:





● авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;

● культура, организация досуга и развлечений;

● физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

● деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;

● гостиничный бизнес;

● общественное питание;

● деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;

● деятельность по организации конференций и выставок;

● деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).





Центробанк выделит на эти цели 150 млрд рублей.





Обращаться нужно тоже в банки, которые определило правительство. В первой очереди финансирование получат Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и «Открытие». Сейчас Минэкономразвития проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии.