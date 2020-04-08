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Банки начинают выдавать «нулевые» кредиты малому и среднему бизнесу

Чтобы компании было чем выплатить зарплату работникам

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Сегодня банки начинают выдавать так называемые «нулевые» кредиты малому и среднему бизнесу. «Нулевые» – значит беспроцентные, чтобы компании было чем выплатить зарплату работникам.
«Это крайняя мера, если не помогли снижение или отсрочка аренды, кредитные и налоговые каникулы, - объясняет председатель регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаил Аксёнов. - Получить такие кредиты смогут только предприниматели из наиболее пострадавших отраслей, перечень которых утвердило правительство. 

Это: 

● авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
● культура, организация досуга и развлечений;
● физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
● деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
● гостиничный бизнес;
● общественное питание;
● деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;
● деятельность по организации конференций и выставок;
● деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Центробанк выделит на эти цели 150 млрд рублей.

 Обращаться нужно тоже в банки, которые определило правительство. В первой очереди финансирование получат Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и «Открытие». Сейчас Минэкономразвития проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии.
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