Обратиться можно по телефону 8-800-201-33-77

Более 250 курян позвонили на горячую линию «Мой бизнес» за две недели. Она работает ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Обратиться можно по телефону 8-800-201-33-77. Горячая линия призвана информировать местных предпринимателей в условиях принятых ограничительных мер.





Большинство вопросов касается мер поддержки бизнеса. Как объяснила директор Ассоциации МКК «Центр поддержки предпринимательства Курской области» (центра «Мой бизнес») Ольга Ильинова, всю поступившую информацию специалисты аккумулируют, систематизируют и продолжают с ней работать.





Горячая линия – это не единственный канал связи. Свои вопросы бизнесмены могут оставлять в соцсетях на официальных страничках центра «Мой бизнес» и комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области.