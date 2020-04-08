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Лента новостей / В регионе

Курский оперштаб ждёт подтверждения тестов на коронавирус из Москвы

Сайт стопкоронавирус.рф сообщает о 6 новых случаях заражения. Всего 10

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В Курской области не выявили новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Однако на сайте стопкоронавирус.рф сегодня значатся совсем другие данные - подтверждены ещё шесть новых случаев заражения. Таким образом, с учётом уже находящихся в больнице имени Семашко четырёх человек, всего получается десять. Зато, если верить сайту, у нас никто не умер. Но и не вылечился. 

Куряне пытаются выяснить у областной администрации, в чем причина разницы в цифрах. Никакого ответа, кроме как «ждём подтверждения из Москвы», пока не последовало.
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