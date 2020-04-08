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В Курской области разыскивают скрывшегося с места ДТП водителя

Авария произошла 7 апреля примерно в 5 часов вечера на 12 км автодороги «Льгов-Конышевка» Льговского района

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7 апреля примерно в 5 часов вечера на 12 км автодороги «Льгов-Конышевка» Льговского района произошло ДТП, виновник которого скрылся. Как сообщает ГИБДД,   «Фольксваген Джетта», двигаясь со стороны поселка Конышека в сторону Льгова, по предварительным данным,  допустил столкновение с «Ладой Приорой», за рулём которой был 22-летний водителя. В результате он получил травмы, его доставили в льговскую райбольницу. Водитель «Фольксвагена» с места происшествия скрылся.

Госавтоинспекции просит свидетелей и очевидцев этой аварии, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить  по телефону дежурной части  ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02,  либо по телефону дежурной части 8(47140)2-12-02.
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