В курском АПК опровергают обработку полей химикатами

На полях выявили паразита, который мог привести к мору

Никаких обработок полей фосфорорганическими препаратами не проводилось, проинформировал п редседатель комитета АПК Курской области Иван Музалев. По его словам, по некоторым культурам поля только готовятся к посевам. П оэтому с лухи о том, что пчелы были протравлены, являются недостоверными; к тому же жалобы поступали с тех пасек, рядом с которыми в радиусе 15-20 км полей нет, утверждают чиновники.





Начальник регионального управления ветеринарии Сергей Турнаев подчеркнул, что препаратов, содержащих фосфорорганические вещества, не обнаружено. Выявлено паразитарное заболевание – нозематоз. Оно сопровождается расстройством пищеварения у пчел, ослаблением и гибелью пчелиных семей.





Напомним, в конце марта мор пчёл зафиксировали у нескольких пасечников в Обояни.