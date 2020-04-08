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В курском АПК опровергают обработку полей химикатами

На полях выявили паразита, который мог привести к мору 

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Никаких обработок полей  фосфорорганическими препаратами не проводилось, проинформировал председатель комитета АПК Курской области Иван Музалев. По его словам, по некоторым культурам поля только готовятся к посевам. Поэтому слухи о том, что пчелы были протравлены, являются  недостоверными; к тому же жалобы поступали с тех пасек, рядом с которыми в радиусе 15-20 км полей нет, утверждают чиновники. 

Начальник регионального управления ветеринарии Сергей Турнаев подчеркнул, что препаратов, содержащих фосфорорганические вещества, не обнаружено. Выявлено паразитарное заболевание – нозематоз. Оно сопровождается расстройством пищеварения у пчел, ослаблением и гибелью пчелиных семей. 

Напомним, в конце марта мор пчёл зафиксировали у нескольких пасечников в Обояни.
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