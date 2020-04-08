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В Курской области пожарную обстановку контролируют мотопатрули

Их основная задача – выявить факты сжигания сухой травы и мусора

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С 1 апреля пожарную обстановку на территории Курской области контролируют мобильные патрульные группы. Их основная задача – выявить факты сжигания сухой травы и мусора, а также провести разъяснительные беседы с населением.

Как правило, с началом пожароопасного периода и до сентября мотогруппы патрулируют лесные массивы и населённые пункты. В первую очередь, мониторят пожарную обстановку и передают информацию в оперативный штаб, сообщает телеканал «ТАКТ».

Дмитрий Севрюков, начальник управления пожаротушения и организации аварийно-спасательных работ регионального ГУ МЧС: «Данная работа мотогрупп строится в соответствии с утверждёнными маршрутами, ежедневно уточняется задача. Где у нас наибольшее количество возгораний регистрируется за прошедшие сутки с учётом обстановки, ежесуточно уточняется задача. Направляются данные мобильные группы для патрулирования территорий населённых пунктов, лесных массивов».

В составе мотогрупп – 2 мотоцикла, квадроцикл и специальный мобильный комплекс, предназначенный для обеспечения деятельности высокоманёвренных пожарно-спасательных средств. Весь личный состав спецчасти прошел необходимое обучение для работы в составе мотогрупп.

Дмитрий Севрюков: «В мотогруппу входит два человека, два мотоцикла. Плюс ещё дополнительно можем привлекать квадроцикл. Самое основное преимущество мотогрупп – они мобильны. В условиях пробок в городе, особенно в пиковые часы на данных мотоциклах мы можем спокойно проехать».

По мнению спасателей, за несколько лет работа мотогрупп доказала свою эффективность. В первую очередь, именно за счёт манёвренности, с которой эти транспортные средства могут двигаться в плотном потоке автомобилей.
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