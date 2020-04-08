Оно необходимо для устранения дефектов верхних слоев покрытия

Курские дорожники приступили к фрезерованию улиц. Сейчас фрезеровка проходит на улице Заводской.





Как рассказал председатель городского комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев, фрезерование необходимо для устранения дефектов верхних слоев покрытия и для исправления поперечного профиля покрытия.





- После того, как происходит фрезерование проезжей части, срезанный асфальтобетон, который в народе называют фрезератом, бесплатно раздают для отсыпки улиц, не имеющих твёрдого покрытия, - подчеркнул он.





Всего же в этом году планируется фрезерование на 461 тыс. м2, из них почти 40 тыс. м2 уже выполнено.