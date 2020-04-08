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Курские дорожники приступили к фрезерованию улиц

Оно необходимо для устранения дефектов верхних слоев покрытия

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Курские дорожники приступили к фрезерованию улиц. Сейчас фрезеровка проходит на улице Заводской. 

Как рассказал председатель городского комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев, фрезерование необходимо для устранения дефектов верхних слоев покрытия и для исправления поперечного профиля покрытия. 

- После того, как происходит фрезерование проезжей части, срезанный асфальтобетон, который в народе называют фрезератом, бесплатно раздают для отсыпки улиц, не имеющих твёрдого покрытия, - подчеркнул он. 

Всего же в этом году планируется фрезерование на 461 тыс. м2,  из них почти 40 тыс. м2 уже выполнено.
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