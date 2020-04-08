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Лента новостей / В регионе

Курская область обеспечена собственным картофелем и овощами

В прошлом году местные аграрии получили без малого 100 тыс. тонн овощной продукции

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Торговые сети Курской области обеспечены картофелем и овощами по большей части за счёт собственного производства. Об этом сообщили в региональном комитете АПК. В прошлом году в хозяйствах всех категорий региона сельхозники вырастили свыше 465 тыс. тонн картофеля, а уже в этом году в области планируется произвести около 500 тыс. тонн картофеля.  Обеспечены куряне также морковью, свеклой, луком и другими овощами. В прошлом году местные аграрии получили без малого 100 тыс. тонн овощной продукции. В этом намерены вырастить ещё больше. 

И, конечно же, область обеспечена площадями для хранения урожая. Овощехранилищ у нас порядка 20-ти общей вместимостью более 100 тыс. тонн. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию дополнительно плодохранилище «Зоринский сад» в Обоянском районе на 5 тыс. тонн. 

Вопросы развития овощеводства и картофелеводства в регионах России обсуждали на всероссийском совещании, которое в режиме видео-конференц-связи провел первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. В мероприятии приняли участие руководители региональных органов управления АПК, научных учреждений, отраслевых союзов и организаций. Определены основные направления дальнейшей работы по наращиванию объемов производства картофеля и овощей в регионах.
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