Работодатели будут получать маршрутные листы в срок не позднее двух рабочих дней после направления заявки

Маршрутные листы ввели по всей Курской области. Губернатор внёс очередные изменения в постановление о режиме повышенной готовности. Их будет предоставлять работодатель, который подает заявку в профильный орган исполнительной власти или администрацию муниципального образования. Например, предприятия промышленности и потребительного рынка обращаются в региональный комитет промышленности, торговли и предпринимательства.

Работодатели будут получать маршрутные листы в срок не позднее двух рабочих дней после направления заявки.