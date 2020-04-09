  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Маршрутные листы ввели по всей Курской области

Работодатели будут получать маршрутные листы в срок не позднее двух рабочих дней после направления заявки

Читайте также

Маршрутные листы ввели по всей Курской области. Губернатор внёс очередные изменения в постановление о режиме повышенной готовности. Их будет предоставлять работодатель, который подает заявку в профильный орган исполнительной власти или администрацию муниципального образования. Например, предприятия промышленности и потребительного рынка обращаются в региональный комитет промышленности, торговли и предпринимательства. 
Работодатели будут получать маршрутные листы в срок не позднее двух рабочих дней после направления заявки.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Виктор Карамышев проконтролировал работы по дезинфекции в Курске

Под Курском мотоциклист без прав въехал в забор

Роспотребнадзор просит курян не загружать местные лаборатории анализами на коронавирус

Коронавирус подтвержден ещё у 10 курян

Курское "Динамо" может побороться за Еврокубок

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске