Курские власти просят организации сообщить о количестве работающих сотрудников

Сейчас помимо продолжают деятельность строительные организации, обрабатывающие производства и предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых

Курские власти просят организации и индивидуальных предпринимателей сообщить о количестве сотрудников, работающих во время самоизоляции, и предпринятых санитарных мерах. Сейчас помимо продолжают деятельность строительные организации, обрабатывающие производства и предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых. Сообщить нужно в соответствующие отраслевые комитеты:





- в комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области: frp46@yandex.ru, тел.: 8(4712) 70-71-10 (касается тех, чья деятельность относится к обрабатывающим производствам - ОКВЭД2 13-22, 24-33);

- в комитет строительства Курской области: stroykomitet@rkursk.ru (касается тех, чья деятельность относится к строительству - ОКВЭД2 23, 41-43);

- в комитет экологической безопасности и природопользования Курской области ecolog46@rkursk.ru, тел.: 8(4712) 33-13-38, (касается тех, чья деятельность относится к добыче прочих полезных ископаемых.