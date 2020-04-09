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Лента новостей / В регионе

Курским медикам доплатят за работу с пациентами с коронавирусом

Стимулирующие доплаты получат врачи скорой медицинской помощи, фельдшеры, медсестры и доктора в стационарах

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Курским медикам доплатят за работу с пациентами с коронавирусом

Стимулирующие доплаты получат врачи скорой медицинской помощи, фельдшеры, медсестры и доктора, оказывающие пациентам с COVID-19 и подозрением на заражение первичную медико-санитарную помощь и помощь в стационарах. 

В Курской области размер стимулирующих выплат определяется исходя из среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе за 9 месяцев прошлого года. Средства на эти цели направят из федерального бюджета. Первые выплаты произведут за апрель.

Президент Владимир Путин накануне поручил выплатить врачам по 80 тысяч рублей, среднему звену — 50 тысяч. Врачи скорой помощи получат по 50 тысяч в месяц, фельдшеры и водители — по 25.
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