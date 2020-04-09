Только толе из них в больнице

Коронавирус подтвержден ещё у 10 курян. Результаты поступили сегодня в регион из столичного референс-центра.





Из них семь человек без каких-либо клинических проявлений болезни находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей и соответствующих служб. Ещё трое пациентов - на изоляции в инфекционной больнице имени Семашко. Их самочувствие удовлетворительное, необходимую терапию они получают. Всего в больнице с подтверждённым короновирусом четверо пациентов.

Таким образом на сегодня COVID-19 подтвержден у 20 курян. Трое из них выздоровели и накануне выписаны из инфекционной больницы.





По данным оперативного штаба под медицинским наблюдением находятся 143 человека, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 951 человека.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на изоляции 69 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями.





Что касается 10-ти подтверждённых накануне случаев заражения, 5 человек из заболевших - жители Поныровского района. Об этом и сообщил Роман Старовойт на видеоконференции с президентом.