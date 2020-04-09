Виктор Карамышев проконтролировал работы по дезинфекции в Курске

Сегодня парки, скверы и детские площадки в курских дворах закрыты для посетителей

Сегодня парки, скверы и детские площадки в курских дворах закрыты для посетителей. Они перегорожены сигнальной лентой и оборудованы предупреждающими табличками. Но все равно находятся те, кто нарушает запрет и заходит на территорию. Чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции, общественные места регулярно обрабатывают дезинфицирующими средствами, сообщает телеканал « ТАКТ ».





Петр Нечипоренко, ведущий специалист отдела ГО и ЧС администрации Центрального округа г.Курска:

В данном месте мы проводим обработку детских площадок на проспекте Дериглазова, так как все равно появляются люди, гуляют и есть возможность заражения вирусной инфекцией. Обработка проводится 1,5-процентным раствором хлорной извести, смесь приготовлена специалистами химической бригады нашего города, срок действия этой смеси – сутки-двое.





Дезинфицирующий раствор при попадании на кожу, в дыхательные пути и глаза вызывает раздражение, поэтому специалисты работают в защитных костюмах, перчатках, респираторах и очках. После обработки состав впитывается и вреда для окружающих людей и животных не несет.





Ход дезинфекции в областном центре лично проверял мэр Курска Виктор Карамышев. Петр Нечипоренко отчитался: перебоев с поставками дезраствора нет, сил и технических средств хватает. Помимо детских площадок регулярно обрабатываются остановки общественного транспорта, дорожки и скамейки в скверах и парках, площадки перед торговыми центрами, а также подземные переходы и другие места массового скопления людей.





Виктор Карамышев также поинтересовался, как соблюдаются графики проведения дезинфекций на предприятиях и в многоквартирных домах Северного микрорайона. Он подчеркнул, что графики санитарной обработки поверхностей должны висеть в доступном для людей месте, чтобы каждый курянин мог убедиться в том, что дезинфекция проведена своевременно.





Виктор Карамышев, глава города Курска:

- Приятно, что люди относятся с пониманием. Вот даже жители сегодня подходили, спрашивали, что происходит, относятся с пониманием. У нас сегодня в городе масштабная дезинфекция мест общего пользования: это парки, скверы, общественные пространства, игровые площадки, детские площадки. И хотя мы рекомендуем настоятельно не посещать эти места, тем не менее, изредка жители все-таки заходят, самое главное, что заходят дети. Плюс мы сегодня вместе с жилищной инспекцией контролируем, как происходит дезинфекция в подъездах многоквартирных домов: это лифты, перила, входные группы, ручки дверей. И с чем сталкиваемся: написано, когда должна проводиться дезинфекция, но нет требования, которое мы в обязательном порядке доводим до управляющих компаний, чтобы висел график выполнения работ с подписью и фамилией ответственного лица, кто проводил дезинфекцию. Это наше настоятельное требование для того, чтобы жители многоквартирных домов были убеждены, что сегодня проводилась дезинфекция.