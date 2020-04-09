  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ отменили до конца года

В Курской области прогнозируется существенное снижение уровня оплаты за услуги ЖКХ

Читайте также

Курянам уже пообещали отсрочку по оплате коммуналки до 10 мая. Теперь же пени за  несвоевременную оплату отменил президент. Причём до 2021 года. То есть на весь этот год. Заместитель губернатора Алексей Смирнов заверил, что это решение будет полностью реализовано.

Как отметил в ходе селекторного совещания с президентом Роман Старовойт, в Курской области прогнозируется существенное снижение уровня оплаты за услуги ЖКХ. 

«До всей этой ситуации в Курской области собирали более 97%. Сейчас по прогнозам на конец года регион недополучит минимум миллиард рублей», – рассказал губернатор.

Глава региона попросил Владимира Путина включить жилищно-коммунальное хозяйство в перечень пострадавших от распространения коронавируса отраслей.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области перевозчика оштрафовали на 800 тысяч за испорченные дороги

Курские школьники продолжают учиться дистанционно

В Железногорске сотрудница банка попалась удочку лже-банкиров

Курянин воровал и продавал велосипеды

В Курске готовят новые койки для больных с коронавирусом

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске