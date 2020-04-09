Пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ отменили до конца года

В Курской области прогнозируется существенное снижение уровня оплаты за услуги ЖКХ

Курянам уже пообещали отсрочку по оплате коммуналки до 10 мая. Теперь же пени за несвоевременную оплату отменил президент. Причём до 2021 года. То есть на весь этот год. Заместитель губернатора Алексей Смирнов заверил, что это решение будет полностью реализовано.





Как отметил в ходе селекторного совещания с президентом Роман Старовойт, в Курской области прогнозируется существенное снижение уровня оплаты за услуги ЖКХ.





«До всей этой ситуации в Курской области собирали более 97%. Сейчас по прогнозам на конец года регион недополучит минимум миллиард рублей», – рассказал губернатор.





Глава региона попросил Владимира Путина включить жилищно-коммунальное хозяйство в перечень пострадавших от распространения коронавируса отраслей.