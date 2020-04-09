  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянин воровал и продавал велосипеды

В общей сложности ему удалось похитить шесть велосипедов

Читайте также

30-летнего курянина задержали за куражи. Он похищал велосипеды и продавал их. 

Так жительница Северо-Западного района оставила двухколесный транспорт в подъезде многоэтажки, пристегнув его тросом. Но это не помогло - злоумышленник перекусил трос пассатижами и вывез оба велосипеда из подъезда. Ущерб составил порядка 20 тысяч рублей.

Записи с камер видеонаблюдения и свидетельства очевидцев помогли найти похитителя. Мужчина не стал отрицать вину и также рассказал полицейским, что продал велосипеды за 6 тысяч рублей, а деньги потратил на собственные нужды.

В последствии выяснилось, что он совершил еще 3 таких же кражи. В общей сложности курянину удалось похитить 6 велосипедов, три из них оперативники обнаружили в квартире его знакомого и изъяли. В ближайшее время    их вернут законным владельцам.

Сейчас велосипедный вор находится под подпиской о невыезде.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области перевозчика оштрафовали на 800 тысяч за испорченные дороги

Курские школьники продолжают учиться дистанционно

В Железногорске сотрудница банка попалась удочку лже-банкиров

В Курске готовят новые койки для больных с коронавирусом

Пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ отменили до конца года

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске