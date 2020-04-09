Курянин воровал и продавал велосипеды

В общей сложности ему удалось похитить шесть велосипедов

30-летнего курянина задержали за куражи. Он похищал велосипеды и продавал их.





Так жительница Северо-Западного района оставила двухколесный транспорт в подъезде многоэтажки, пристегнув его тросом. Но это не помогло - злоумышленник перекусил трос пассатижами и вывез оба велосипеда из подъезда. Ущерб составил порядка 20 тысяч рублей.





Записи с камер видеонаблюдения и свидетельства очевидцев помогли найти похитителя. Мужчина не стал отрицать вину и также рассказал полицейским, что продал велосипеды за 6 тысяч рублей, а деньги потратил на собственные нужды.





В последствии выяснилось, что он совершил еще 3 таких же кражи. В общей сложности курянину удалось похитить 6 велосипедов, три из них оперативники обнаружили в квартире его знакомого и изъяли. В ближайшее время их вернут законным владельцам.





Сейчас велосипедный вор находится под подпиской о невыезде.