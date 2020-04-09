В Железногорске сотрудница банка попалась удочку лже-банкиров

Причём она сама работает в том банке, из службы безопасности которой ей, якобы, позвонили

В Железногорске 35-летняя женщина стала очередной жертвой дистанционных мошенников. Причём она сама работает в банке, и, что ещё больше удивляет - в том, из службы безопасности которой ей, якобы, позвонили.





Железногорке позвонил неизвестный и представился работником службы безопасности банка, сообщил, что с её карты проходит списание денег и, чтобы его предотвратить, необходимо выполнить действия под диктовку, а именно скачать специальную, якобы, антивирусную программу. Женщина ни на минуту не задумалась о том, что её коллеги не осуществляют такие звонки.





Находясь на связи, она сама установила программу удаленного управления смартфоном и предоставила мошенникам все данные. После чего преступники смогли действовать от имени пользователя и, получив доступ к приложению мобильного банкинга, оформили на имя горожанки кредит. Ущерб составил более 240 тысяч рублей.