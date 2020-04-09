  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Железногорске сотрудница банка попалась удочку лже-банкиров

Причём она сама работает в том банке, из службы безопасности которой ей, якобы, позвонили

Читайте также

В Железногорске 35-летняя женщина стала очередной жертвой дистанционных мошенников. Причём она сама работает в банке, и, что ещё больше удивляет - в том, из службы безопасности которой ей, якобы, позвонили.

Железногорке позвонил неизвестный и представился работником службы безопасности банка, сообщил, что с её карты проходит списание денег и, чтобы его предотвратить, необходимо выполнить действия под диктовку, а именно скачать специальную, якобы, антивирусную программу. Женщина ни на минуту не задумалась о том, что её коллеги не осуществляют такие звонки.

 Находясь на связи, она сама установила программу удаленного управления смартфоном и предоставила мошенникам все данные. После чего преступники смогли действовать от имени пользователя и, получив доступ к приложению мобильного банкинга, оформили на имя горожанки кредит. Ущерб составил более 240 тысяч рублей.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области перевозчика оштрафовали на 800 тысяч за испорченные дороги

Курские школьники продолжают учиться дистанционно

Курянин воровал и продавал велосипеды

В Курске готовят новые койки для больных с коронавирусом

Пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ отменили до конца года

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске