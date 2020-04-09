  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области перевозчика оштрафовали на 800 тысяч за испорченные дороги

Перевозчик превышал допустимый вес автомобиля с грузом более, чем на 80%

Читайте также

В Курчатове на основании постановлений прокурора организацию оштрафовали на общую сумму 800 тысяч рублей.

Предприятие занимается грузовыми перевозками - доставляет песок на строительные объекты.

Как установила прокуратура, перевозчик превышал допустимый вес автомобиля с грузом более, чем на 80%, а также разрешенную максимальную массу транспортного средства, установленную заводом-изготовителем. В результате большегрузы причинили вред автомобильным дорогам общего пользования.

Отмечается, что ранее по постановлению прокурора должностное лицо этой организации уже было оштрафовано за аналогичное нарушение на 45 тысяч рублей.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курские школьники продолжают учиться дистанционно

В Железногорске сотрудница банка попалась удочку лже-банкиров

Курянин воровал и продавал велосипеды

В Курске готовят новые койки для больных с коронавирусом

Пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ отменили до конца года

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске