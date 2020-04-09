В Курской области перевозчика оштрафовали на 800 тысяч за испорченные дороги

Перевозчик превышал допустимый вес автомобиля с грузом более, чем на 80%

В Курчатове на основании постановлений прокурора организацию оштрафовали на общую сумму 800 тысяч рублей.





Предприятие занимается грузовыми перевозками - доставляет песок на строительные объекты.





Как установила прокуратура, перевозчик превышал допустимый вес автомобиля с грузом более, чем на 80%, а также разрешенную максимальную массу транспортного средства, установленную заводом-изготовителем. В результате большегрузы причинили вред автомобильным дорогам общего пользования.





Отмечается, что ранее по постановлению прокурора должностное лицо этой организации уже было оштрафовано за аналогичное нарушение на 45 тысяч рублей.